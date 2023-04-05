الحلبوسي ورومانوسكي يبحثان تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين البلدين

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير"استقبل سفيرةَ الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي".وبحث اللقاء، بحسب البيان، " تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين البلدين، ودعم العراق بمختلف المجالات، كما ناقش تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".