مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

قرر مجلس النواب، اليوم الاربعاء، تأجيل جلسته المقرر انعقادها اليوم نصف ساعة.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان " البرلمان قرر تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة". وخصص النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي جلسة اليوم للقراءة الاولى لقانون الموازنة العامة.

