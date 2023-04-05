البرلمان يعقد جلسته برئاسة المندلاوي

عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته برئاسة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي.

وقال المجلس في بيان، إن "النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (١٨) بحضور 235 نائباً". وأضاف المجلس أن "يوسف الگلابي يؤدي اليمين الدستوري بديلاً عن النائب سعدية عبد الله عوفي". وخصص النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي جلسة اليوم للقراءة الاولى لقانون الموازنة العامة.