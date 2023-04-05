مجلس النواب يُباشر بقراءة مشروع الموازنة لثلاث سنوات

باشر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالقراءة الاولى لمشروع الموازنة لثلاث سنوات.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُباشر بالقراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣، ۲۰۲٤، ٢٠٢٥)". وخصص النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي جلسة اليوم للقراءة الاولى لقانون الموازنة العامة.