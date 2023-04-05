البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمشروع الموازنة ويرفع جلسته

انهى مجلس النواب، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات، ورفع جلسته.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣، ۲۰۲٤، ٢٠٢٥)".

وأضاف أن "مجلس النواب يرفع جلسته".

وخصص النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي جلسة اليوم للقراءة الاولى لقانون الموازنة العامة.