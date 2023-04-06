زيدان يلتقي الاسد.. مباحثات حول التعاون القضائي بين بغداد ودمشق

وذكر بيان للقضاء ورد لـ السومرية نيوز، أن زيدان "التقى الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الخميس الموافق 6 /4 /2023 على هامش زيارته إلى الجمهورية العربية السورية، وجرى خلال اللقاء التباحث حول التعاون القضائي بين البلدين".يذكر ان بشار الاسد هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء بموجب الدستور السوري.