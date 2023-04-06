السامرائي يبحث مع طالباني وصالح مستجدات الساحة السياسية

بحث رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي، مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طلباني، اليوم الخميس، مستجدات الساحة السياسية.





وشدد الجانبان على "ضرورة الاستمرار بدعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".



من جانبه، أكد السامرائي أن "تحالف إدارة الدولة حريص على تنفيذ البرنامج الحكومي على اكمل وجه، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويحقق تطلعات الشعب ويسهم في التنمية الاقتصادية". وذكر بيان لمكتب السامرائي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "بحث مع بافل طلباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في السليمانية، اليوم الخميس، مستجدات الساحة السياسية".وشدد الجانبان على "ضرورة الاستمرار بدعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".من جانبه، أكد السامرائي أن "تحالف إدارة الدولة حريص على تنفيذ البرنامج الحكومي على اكمل وجه، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويحقق تطلعات الشعب ويسهم في التنمية الاقتصادية".

وفي ذات السياق، بحث السامرائي مع رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح آخر مستجدات المشهد السياسي والأوضاع العامة في البلاد.



وشدد الجانبان على "ضرورة إستمرار التعاون والتواصل بين الاطراف السياسية كافة من أجل تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن".



واكد السامرائي، على "ضرورة المضي بتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية وحسم الخلافات بشأنها بالسرعة الممكنة لتمكين الحكومة من تقديم الخدمات والإيفاء بالتزاماتها التنفيذية أمام البرلمان والشعب".

واشار البيان الى ان "اللقاء حضره النائب عن تحالف العزم محمود القيسي".