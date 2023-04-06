العراق والمانيا يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال الاستثمار ودعم النازحين

وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللقاء شهد توقيع التعديل على اتفاقية ضمن مشاريع التسهيلات الائتمانية الالمانية لمساعدة عودة النازحين في العراق (GCFI) عبر بنك التنمية الالماني KFW ".واضاف: "وزير المالية اشارت الى انفتاح العراق على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية والاقتصادية مع الجانب الالماني، وكل ما يهدف تطوير التعاون في قطاعات المال والإستثمار ودخول الشركات الالمانية في مشاريع التنمية في العراق ".واشار المكتب الى انه، "بدوره، أعرب القائم بالاعمال الالماني عن شكره وتقديره لوزير المالية على اهتمامها في استمرار علاقات البلدين، مؤكداً حرص بلاده على توثيق أواصر التعاون المشترك في مختلف المستويات ومنها ملف تقديم الدعم لنازحي العراق ".