انتخاب العراق عضواً للفريق الاستشاري في مجلس حقوق الإنسان

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس حقوق الإنسان اعتمد في نهاية الدورة الـ (52) تعيين أعضاء الفريق الاستشاري (Consultative Group) لمجلس حقوق الإنسان، والذي يتكون من ممثلي المجموعات الإقليميَّة الخمسة للأمم المتحدة من ضمنهم الممثل الدائم لجُمْهُوريَّة العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالكريم هاشم مصطفى عن مجموعة آسيا والمحيط الهادي".وأشار البيان إلى أنه "ستمتد عضوية الفريق الاستشاريّ من 1 نيسان 2023 ولغاية 31 أذار 2024، ويتولى الفريق الاستشاريّ الذي يتكون من خمسة أعضاء، النظر في قوائم المرشحين ومقابلة أصحاب الولايات من الإجراءات الخاصة (المقررين الخواص والخبراء المستقلين وأعضاء الافرقة العاملة)، وتقديم الأسماء المقترحة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان لاعتمادها من قبل المجلس في نهاية كل دورة".