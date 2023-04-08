زيدان وبارزاني على طاولة واحدة لبحث عدة ملفات

وقال اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل بتاريخ اليوم السبت الموافق ٨ /٤ /٢٠٢٣ رئيس اقليم كردستان نيچرفان بارزاني".وأضاف البيان ان "اللقاء شهد استكمال النقاشات لمعالجة جميع الاشكاليات القانونية ضمن الاطر الدستورية وبما يخدم مصلحة ابناء العراق كافة".