الحكيم وبارزاني يؤكدان على أهمية إدامة الحوار لحل الإشكالات العالقة

وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير استقبل رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له، وتبادل معه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وشكره تعازيه بوفاة العلامة السيد صادق الحكيم، مجددا دعمه للحكومة في خطواتها الرامية للنهوض بالواقع الخدمي وتوفير فرص العمل وإنعاش الاقتصاد".وبيّن الحكيم، أن "الحكومة تمتلك فرص النجاح عطفا على الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي وطبيعة رئيس الوزراء الإدارية وتدرجه الوظيفي الذي مكنه من الاطلاع على الملفات والتعرف على آلية صنع القرار في مؤسسات الدولة".و أكد على ،"أهمية إدامة الحوار لحل الإشكالات العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم"، مشيرا إلى أن "العراق حقق كثيرا من الإنجازات على المستوى السياسي والأمني والاجتماعي وعلى مستوى العلاقات الخارجية إقليميا ودوليا، ويتطلب من الجميع مساندتها لتعزيز هذه النجاحات".