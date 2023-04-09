رشيد بمناسبة عيد القيامة: التنوع هو عنصر قوة ودليل على الارث الحضاري

وقال رشيد في تغريدة على حسابه في تويتر، وتابعتها السومرية نيوز: "ازكى التهاني والتبريكات الى أبناء شعبنا من المسيحيين بمناسبة عيد القيامة"، متمنياً لهم "عيداً سعيداً ينعمون فيه وكل العراقيين بالأمن والسلام".وأضاف، ان "التنوع الذي يزخر به شعبنا هو عنصر قوة ودليل حي على الإرث الحضاري والإنساني لبلدنا، وهو دافع للعمل المشترك في سبيل مستقبل مزدهر للجميع".