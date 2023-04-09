رئيس الجمهورية يؤكد أهمية التصدي للأفكار المتطرفة بالفكر المعتدل

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الاخير "استقبل وفد مجمع الفقه الإسلامي الدولي برئاسة الأمين العام قطب مصطفى سانو والوفد المرافق له".وبحسب البيان، أكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، أهمية دور رجال الدين في نشر ثقافة الاعتدال وطرح الرؤى والأفكار الوسطية في التعامل بين الأديان والمذاهب الإسلامية"، مشيراً إلى "أهمية التصدي للأفكار المتطرفة بالفكر المعتدل".من جانبه، أعرب الأمين العام عن شكره وتقديره لرشيد"، مؤكداً أن "العراق عضو مؤسس في المجمع الفقهي وله دور فاعل في رسم سياسات المجمع واتخاذ القرارات".كما طرح قطب مصطفى سانو أن يستضيف العراق أحد الاجتماعات الدورية للمجمع، حيث وجه رئيس الجمهورية رئيس الوقف السني بدراسة استضافة العراق لأحد الاجتماعات، وفقا للبيان.