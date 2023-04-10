رئيس الجمهورية لوزير الداخلية السوداني: العراق قطع شوطا جيدا بترسيخ أمنه واستقراره

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير داخلية جمهورية السودان الفريق أول عنان حامد محمد والوفد المرافق له".وأضاف البيان، ان "اللقاء، الذي حضره وزير الداخلية الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، بحث توطيد العلاقات الثنائية بين العراق والسودان، حيث أكد رئيس الجمهورية أن المنطقة عانت من مشكلات الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية التعاون الأمني بين بلدان المنطقة".وأشار رشيد إلى، أن "العراق قطع شوطا جيدا في ترسيخ أمنه واستقراره، وهناك تفاهمات بين الأطراف السياسية".بدوره، أعرب "الفريق أول عنان حامد عن رغبة بلاده في تعميق العلاقات مع العراق، ومؤكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه،كما تم بحث الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الإقليمي لمكافحة المخدرات الذي من المؤمل أن ينعقد قريبا".