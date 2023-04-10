المالكي وطالباني يؤكدان على عدم استخدام الاراضي العراقية لتصفية الحسابات

وذكر بيان لمكتب المالكي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني والوفد المرافق له؛ لبحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد، فضلا عن تداعيات حادثة استهداف مطار السليمانية".وعبر المالكي، عن "استنكاره الشديد لهذا الحادث، داعيا الى احترام سيادة العراق ورفض كل اشكال الاعتداء غير المبرر وعدم استخدام الاراضي العراقية ساحةً لتصفية الحسابات".واشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى "ضرورة معالجة اي خلل في العلاقات داخل الاقليم ومكوناته وبين الاقليم والمركز عبر الحوار من اجل الحفاظ على استقرار الوضع السياسي وإيجاد فهم مشترك يجمع القوى السياسية، من اجل التأسيس لمرحلة جديدة تكون من مقوماتها الاستقرار السياسي والأمني".