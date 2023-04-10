في البرلمان.. اجتماع لمناقشة مشروع الموازنة لثلاث سنوات

عقدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات.

وقال مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي في بيان، إنه "بغية استكمال مناقشة بنودها، المندلاوي يترأس اجتماعاً جديداً للجنة المالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات".

وكان مجلس النواب انهى قبل أيام القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات.