مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ورئيس وزراء الكويت.. هذه تفاصيلها

وذكر بيان لمكتب رشيد ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء لدولة الكويت أحمد نواف الأحمد الصباح".وأعرب رشيد، وفق البيان، عن "تهانيه لرئيس مجلس الوزراء الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل وتسنمه المنصب الجديد، متمنيا للشعب الكويتي الشقيق دوام التقدم والازدهار".بدوره، عبّر أحمد نواف الأحمد الصباح عن "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية متمنيا للشعب العراقي المزيد من الاستقرار والرفاه".