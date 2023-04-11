زيدان وطالباني يبحثان تداعيات قصف مطار السليمانية

وذكر بيان للقضاء ورد لـ السومرية نيوز، أن " زيدان أستقبل نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني وبحث معه تداعيات قصف مطار السليمانية".وناقش الجانبان ، بحسب البيان "الاجراءات القانونية الممكن اتخاذها لمقاضاة الجهة المسؤلة عن الحادث".