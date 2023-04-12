زيدان يبحث ملف مكافحة الإرهاب في محكمة قضاء باريس

وذكر بيان للقضاء ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان، زار اليوم، محكمة قضاء باريس رفقة الوفد المرافق له والتقى مدعي عام الجمهورية الفرنسية لمكافحة الارهاب جان فرانسوا ربكارد".وناقش الجانبان "التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب كما حضر اللقاء السفير العراقي في باريس والسفير الفرنسي في بغداد".