زيدان يبحث ملفي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في باريس

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والوفد المرافق زار محكمة استئناف باريس والتقى المدعي العام فيها ريمي هيتز وعدد من القضاة المختصين بمكافحة الارهاب وغسيل الاموال فيها واطلع على اروقة المحكمة".