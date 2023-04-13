Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العراق وفرنسا يبحثان التعاون في تشريع القوانين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق وفرنسا يبحثان التعاون في تشريع القوانين

سياسة

2023-04-13 | 13:02
العراق وفرنسا يبحثان التعاون في تشريع القوانين
116 مشاهدة

بحث العراق وفرنسا، اليوم الخميس، التعاون في مختلف المجالات بينها تشريع القوانين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى والوفد المرافق زار الجمعية الوطنية الفرنسية والتقى نائبة رئيس الجمعية فيها فاليري رابو وبحث معها التعاون بين العراق وفرنسا في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص تشريع القوانين".
 
وأضاف البيان أن "رئيس المجلس اطلع على متحف الجمعية الوطنية الذي ضم كتبا تاريخية تحتوي على تاريخ العراق بمختلف مدنه".
 
الى ذلك، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الخميس، وزير العدل الفرنسي ايريك ديبون موريتي.

وبحث الجانبان، بحسب بيان للمركز "سبل التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي والقانوني".

ويأتي اللقاء في إطار زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، للعاصمة الفرنسية باريس.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
الممثلة ككو - الحلقة ١٩ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-13
Play
الممثلة ككو - الحلقة ١٩ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-13
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جراند بازار اسطنبول - الحلقة ١٨ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-13
Play
جراند بازار اسطنبول - الحلقة ١٨ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-13
رزاق برو
Play
رزاق برو
نهفات تحدي والعاب - الحلقة ١٩ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-13
Play
نهفات تحدي والعاب - الحلقة ١٩ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-13
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
الشهامة والغيرة من العراقيين - حلقة ١٩ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-13
Play
الشهامة والغيرة من العراقيين - حلقة ١٩ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-13
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
شهر رمضان فرصة - الحلقة ٢٢
11:40 | 2023-04-13
Play
شهر رمضان فرصة - الحلقة ٢٢
11:40 | 2023-04-13
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
الطقوس الرمضانية من شارع المتنبي - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-13
Play
الطقوس الرمضانية من شارع المتنبي - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-12
Play
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-12
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
Play
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-08
Play
من ٨ الى ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
Play
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
الأكثر مشاهدة
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
الممثلة ككو - الحلقة ١٩ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-13
Play
الممثلة ككو - الحلقة ١٩ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-13
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جراند بازار اسطنبول - الحلقة ١٨ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-13
Play
جراند بازار اسطنبول - الحلقة ١٨ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-13
رزاق برو
Play
رزاق برو
نهفات تحدي والعاب - الحلقة ١٩ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-13
Play
نهفات تحدي والعاب - الحلقة ١٩ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-13
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
الشهامة والغيرة من العراقيين - حلقة ١٩ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-13
Play
الشهامة والغيرة من العراقيين - حلقة ١٩ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-13
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
شهر رمضان فرصة - الحلقة ٢٢
11:40 | 2023-04-13
Play
شهر رمضان فرصة - الحلقة ٢٢
11:40 | 2023-04-13
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
الطقوس الرمضانية من شارع المتنبي - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-13
Play
الطقوس الرمضانية من شارع المتنبي - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-12
Play
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-12
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
Play
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-08
Play
من ٨ الى ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-08
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.