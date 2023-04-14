رئيس الجمهورية يدعو الى ترسيخ دولة ديمقراطية تُحقق طموحات الشعب

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "نستذكر بحزن بالغ ذكرى جريمة الانفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق الشعب الكردي عبر حملات إبادة ومقابر جماعية جسّدت الطغيان الذي مارسه الاستبداد ضد العراقيين".وأشار الى ان "هذه المناسبة الأليمة تستدعي التكاتف لترسيخ دولة ديمقراطية تُحقق طموحات الشعب في حياة كريمة آمنة وتمنع تكرار المآسي".