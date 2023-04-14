للمُشارَكة في الاجتماع التشاوري.. فؤاد حسين يصل جدة

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وصل إلى مدينة جدة للمُشارَكة في الاجتماع التشاوريّ الوزاري الذي تستضيفه المملكة العربيَّة السعوديَّة".وأشار الى ان" الاجتماع يتضمن مُشارَكة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة‬، والعراق، والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وجُمْهُوريَّة مصر‬ العربيَّة".