70 ألف برميل باليوم الواحد.. كشف أسرار تصدير النفط من كردستان الى "إسرائيل"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
23
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
23
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
رزاق برو
من
11:50 AM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الرئيس البرازيلي يدعو للتخلي عن الدولار في التجارة العالمية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453268-638171490501788466.jpg
70 ألف برميل باليوم الواحد.. كشف أسرار تصدير النفط من كردستان الى "إسرائيل"
سياسة
2023-04-15 | 05:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,794 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
كشف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، نسب تصدير النفط من إقليم كردستان الى "إسرائيل"، فيما أكد ان قرار محكمة التحكيم الدولية سيضعف هذه التجارة بطرق متعددة.
وذكر المعهد تقرير نشر بعنوان "إسرائيل قد لا تحصل على النفط في أعقاب الاتفاق بين بغداد والأكراد"، وتابعته السومرية نيوز، أنه " بعد سنوات من تجارة النفط الهادئة والمربحة إلى حد ما بين الأكراد وإسرائيل، زاد التهديد حالياً لهذه التجارة بسبب الخلافات القانونية الفوضوية التي تشمل بغداد وتركيا".
وأضاف: "على مدى العقد الماضي، كان العراق أحد المصادر الرئيسية لإسرائيل لاستيراد النفط الخام. ومع أن حكومة بغداد لا تعترف دبلوماسياً بإسرائيل بالإضافة إلى سنوات من التوتر مع أنقرة، كانت إسرائيل من كبار مشتري إمدادات النفط التي يضخّها (إقليم كردستان العراق) عبر جنوب تركيا إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط. وفي المقابل، ساعد إنتاج وبيع هذا النفط (إقليم كردستان) في الحفاظ على استقلالية جزئية عن الحكومة الاتحادية العراقية".
وأشار التقرير الى أن "هذه الخلافات في مجال الطاقة المستمرة منذ فترة طويلة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، وبلغت أوجها في الشهر الماضي عندما حكمت محكمة دولية لصالح العراق في خلافها مع تركيا، وتركزت القضية موضع البحث على ادعاء بغداد - الذي تم الآن التحقق من صحته - بأن أنقرة انتهكت اتفاقية ثنائية من خلال سماحها بمرور النفط من إقليم كردستان إلى جيهان".
وتابع معهد واشنطن: "لقد نجحت تجارة النفط الإسرائيلية مع حكومة إقليم كردستان إلى حد كبير بسبب الأسعار المواتية، فقد باع الأكراد نفطهم بسعر أدنى من الأسعار السائدة للنفط العراقي، مما مكن التجار المعنيين من الحفاظ على هوامش ربح كبيرة، وبينما كانت هذه الإمدادات تلبي في الماضي جزءاً كبيراً من احتياجات إسرائيل من الطاقة المحلية، إلّا أن هذا الوضع تغير عندما بدأت البلاد في تطوير احتياطاتها البحرية من الغاز الطبيعي، الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء وتصديره إلى مصر والأردن على حد سواء".
وبين التقرير: "ونتيجةً لذلك، أعادت إسرائيل تصدير بعض خام حكومة إقليم كردستان إلى الخارج، وبعد شحن هذه الإمدادات من ميناء جيهان، تتم معالجة بعضها في مصافي التكرير في حيفا وأشدود، بينما يتم تفريغ البعض الآخر جنوب عسقلان على البحر الأبيض المتوسط وضخها عبر خط أنابيب يمتد عبر البلاد إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ومن هناك، يتم شحنها إلى العملاء في آسيا، من بينهم أولئك الذي لديهم مصافي في الصين وتايوان ( ويعود تاريخ خط الأنابيب هذا إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، عندما زوّد الشاه إسرائيل بالنفط؛ ومنذ ذلك الحين تم عكس اتجاه تدفق النفط فيه ويتم الآن تشغيله من قبل (شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية)، أو EAPC))".
وبشأن نسب تصدير النفط، أوضح المعهد: "على الرغم من أن القيود الإسرائيلية على التقارير تمنع الكشف عن حصيلة نهائية لهذه المعاملات وعمليات خطوط الأنابيب، إلا أن نشرة "أم إي إي أس" (MEES) الإخبارية للطاقة قدّرت في كانون الثاني، أن الواردات الإسرائيلية من النفط الخام الكردي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 194 ألف برميل في اليوم، بناءً على معلومات من شركة استخبارات البيانات "كبلر".
واستدرك بالقول: "وفي الشهر نفسه، أفادت التقارير أن إجمالي صادرات النفط الخام من إيلات بلغت 195 ألف برميل في اليوم، غير أن هذه الأرقام المرتفعة قد تكون حالة استثنائية، إذ تشير تقارير أخرى إلى أن المتوسط لعام 2022 بلغ 70 ألف برميل في اليوم. ومع ذلك، فحتى الرقم الأدنى يمثل حوالي 16 في المائة من إجمالي الصادرات الكردية".
وأردف المعهد: "ويمكن لقرار التحكيم أن يضعف هذه التجارة بطرق متعددة. والحصيلة الفورية هي أن الإمدادات النفطية من إقليم كردستان إلى تركيا لم تُستأنف بعد. وفي 11 نيسان/أبريل، قدمت بغداد عريضة إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن طلبت فيها تنفيذ قرار التحكيم ضد تركيا، الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار مع الفوائد. ومع ذلك، يُقال إن أنقرة تعتبر هذا الالتزام المالي يقع على عاتق إقليم كردستان".
ولفت التقرير الى، أنه "فضلاً عن ذلك، توصّل الأكراد إلى اتفاق مبدئي يسمح لشركة تسويق النفط العراقية ("سومو") بتسويق نفطهم، وفي 7 نيسان، وصفت "أم إي إي أس" إسرائيل بأنها (خاسر مؤكد) إذا تمكنت "سومو" من ضمان سيطرة طويلة الأجل على صادرات النفط العراقية، بما أن بغداد تعتبر التجارة مع إسرائيل غير قانونية - وهو موقف راسخ يعززه قانون جديد لمكافحة التطبيع تم تمريره قبل عام".
واتم التقرير: "ونظراً إلى توفر إمدادات بديلة من النفط الخام في متناول إسرائيل، فلن تواجه البلاد أزمة طاقة بسبب هذا الحكم - إذ تُفيد بعض التقارير أنها تستورد النفط من أذربيجان وروسيا - بالإضافة لإقليم كردستان العراق - لتلبية الطلب المحلي الحالي البالغ حوالي 210,000 برميل في اليوم، ومع ذلك، قد تضع الفجوة والتغيرات التسويقية المحتملة حداً للعلاقة التجارية التي كانت ركيزة علاقة هادئة بل مهمة بين أكراد العراق وإسرائيل".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق على موعد جديد مع تساقط الامطار.. إليك التفاصيل
محليات
30.66%
03:40 | 2023-04-15
العراق على موعد جديد مع تساقط الامطار.. إليك التفاصيل
03:40 | 2023-04-15
اغتصاب طفلة وقتلها والتمثيل بجثتها.. جريمة "مروعة" في البصرة: إليك التفاصيل كاملةً (فيديو)
محليات
26.7%
05:39 | 2023-04-14
اغتصاب طفلة وقتلها والتمثيل بجثتها.. جريمة "مروعة" في البصرة: إليك التفاصيل كاملةً (فيديو)
05:39 | 2023-04-14
بعد الأمطار.. تقرير مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الأربعة المُقبلة
أخبار الطقس
23%
04:14 | 2023-04-14
بعد الأمطار.. تقرير مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الأربعة المُقبلة
04:14 | 2023-04-14
تروج لأفكار تسبب الفتن.. توقيف 65 متهماً من عصابة (أصحاب القضية)
محليات
19.65%
04:23 | 2023-04-14
تروج لأفكار تسبب الفتن.. توقيف 65 متهماً من عصابة (أصحاب القضية)
04:23 | 2023-04-14
المزيد
رمضان على السومرية
رمضان على السومرية
شاهد أقوى البرامج والمسلسلات خلال شهر رمضان المبارك على السومرية
رمضان 2023
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
تك تك رمضان
همسة ماجد - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-14
تك تك رمضان
همسة ماجد - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-14
جولة رمضانية
المكتبة العامة وبازار الكتب - الحلقة ١٩ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-14
جولة رمضانية
المكتبة العامة وبازار الكتب - الحلقة ١٩ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-14
رزاق برو
دكَات جديدة العاب وتحدي - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-14
رزاق برو
دكَات جديدة العاب وتحدي - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-14
هاي 100 ألف
عراق النخوة والانسانية - حلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-14
هاي 100 ألف
عراق النخوة والانسانية - حلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-14
حديث رمضان 2023
قصة النبي يونس.. عليه السلام - الحلقة ٢٣
11:40 | 2023-04-14
حديث رمضان 2023
قصة النبي يونس.. عليه السلام - الحلقة ٢٣
11:40 | 2023-04-14
ناس برمضان
ساعات رمضانية ساحرة في شارع الكفاح - الحلقة ٢٣ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-14
ناس برمضان
ساعات رمضانية ساحرة في شارع الكفاح - الحلقة ٢٣ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-14
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
تك تك رمضان
همسة ماجد - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-14
تك تك رمضان
همسة ماجد - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-14
جولة رمضانية
المكتبة العامة وبازار الكتب - الحلقة ١٩ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-14
جولة رمضانية
المكتبة العامة وبازار الكتب - الحلقة ١٩ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-14
رزاق برو
دكَات جديدة العاب وتحدي - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-14
رزاق برو
دكَات جديدة العاب وتحدي - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-14
هاي 100 ألف
عراق النخوة والانسانية - حلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-14
هاي 100 ألف
عراق النخوة والانسانية - حلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-14
حديث رمضان 2023
قصة النبي يونس.. عليه السلام - الحلقة ٢٣
11:40 | 2023-04-14
حديث رمضان 2023
قصة النبي يونس.. عليه السلام - الحلقة ٢٣
11:40 | 2023-04-14
ناس برمضان
ساعات رمضانية ساحرة في شارع الكفاح - الحلقة ٢٣ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-14
ناس برمضان
ساعات رمضانية ساحرة في شارع الكفاح - الحلقة ٢٣ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-14
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يعود الصدر للعملية السياسية من بوابة رفض التطبيع؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.