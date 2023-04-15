Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الرئيس البرازيلي يدعو للتخلي عن الدولار في التجارة العالمية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

70 ألف برميل باليوم الواحد.. كشف أسرار تصدير النفط من كردستان الى "إسرائيل"

سياسة

2023-04-15 | 05:48
70 ألف برميل باليوم الواحد.. كشف أسرار تصدير النفط من كردستان الى &quot;إسرائيل&quot;
4,794 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

كشف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، نسب تصدير النفط من إقليم كردستان الى "إسرائيل"، فيما أكد ان قرار محكمة التحكيم الدولية سيضعف هذه التجارة بطرق متعددة.

وذكر المعهد تقرير نشر بعنوان "إسرائيل قد لا تحصل على النفط في أعقاب الاتفاق بين بغداد والأكراد"، وتابعته السومرية نيوز، أنه " بعد سنوات من تجارة النفط الهادئة والمربحة إلى حد ما بين الأكراد وإسرائيل، زاد التهديد حالياً لهذه التجارة بسبب الخلافات القانونية الفوضوية التي تشمل بغداد وتركيا".

وأضاف: "على مدى العقد الماضي، كان العراق أحد المصادر الرئيسية لإسرائيل لاستيراد النفط الخام. ومع أن حكومة بغداد لا تعترف دبلوماسياً بإسرائيل بالإضافة إلى سنوات من التوتر مع أنقرة، كانت إسرائيل من كبار مشتري إمدادات النفط التي يضخّها (إقليم كردستان العراق) عبر جنوب تركيا إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط. وفي المقابل، ساعد إنتاج وبيع هذا النفط (إقليم كردستان) في الحفاظ على استقلالية جزئية عن الحكومة الاتحادية العراقية".

وأشار التقرير الى أن "هذه الخلافات في مجال الطاقة المستمرة منذ فترة طويلة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، وبلغت أوجها في الشهر الماضي عندما حكمت محكمة دولية لصالح العراق في خلافها مع تركيا، وتركزت القضية موضع البحث على ادعاء بغداد - الذي تم الآن التحقق من صحته - بأن أنقرة انتهكت اتفاقية ثنائية من خلال سماحها بمرور النفط من إقليم كردستان إلى جيهان".

وتابع معهد واشنطن: "لقد نجحت تجارة النفط الإسرائيلية مع حكومة إقليم كردستان إلى حد كبير بسبب الأسعار المواتية، فقد باع الأكراد نفطهم بسعر أدنى من الأسعار السائدة للنفط العراقي، مما مكن التجار المعنيين من الحفاظ على هوامش ربح كبيرة، وبينما كانت هذه الإمدادات تلبي في الماضي جزءاً كبيراً من احتياجات إسرائيل من الطاقة المحلية، إلّا أن هذا الوضع تغير عندما بدأت البلاد في تطوير احتياطاتها البحرية من الغاز الطبيعي، الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء وتصديره إلى مصر والأردن على حد سواء".

وبين التقرير: "ونتيجةً لذلك، أعادت إسرائيل تصدير بعض خام حكومة إقليم كردستان إلى الخارج، وبعد شحن هذه الإمدادات من ميناء جيهان، تتم معالجة بعضها في مصافي التكرير في حيفا وأشدود، بينما يتم تفريغ البعض الآخر جنوب عسقلان على البحر الأبيض المتوسط وضخها عبر خط أنابيب يمتد عبر البلاد إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ومن هناك، يتم شحنها إلى العملاء في آسيا، من بينهم أولئك الذي لديهم مصافي في الصين وتايوان ( ويعود تاريخ خط الأنابيب هذا إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، عندما زوّد الشاه إسرائيل بالنفط؛ ومنذ ذلك الحين تم عكس اتجاه تدفق النفط فيه ويتم الآن تشغيله من قبل (شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية)، أو EAPC))".

وبشأن نسب تصدير النفط، أوضح المعهد: "على الرغم من أن القيود الإسرائيلية على التقارير تمنع الكشف عن حصيلة نهائية لهذه المعاملات وعمليات خطوط الأنابيب، إلا أن نشرة "أم إي إي أس" (MEES) الإخبارية للطاقة قدّرت في كانون الثاني، أن الواردات الإسرائيلية من النفط الخام الكردي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 194 ألف برميل في اليوم، بناءً على معلومات من شركة استخبارات البيانات "كبلر".

واستدرك بالقول: "وفي الشهر نفسه، أفادت التقارير أن إجمالي صادرات النفط الخام من إيلات بلغت 195 ألف برميل في اليوم، غير أن هذه الأرقام المرتفعة قد تكون حالة استثنائية، إذ تشير تقارير أخرى إلى أن المتوسط لعام 2022 بلغ 70 ألف برميل في اليوم. ومع ذلك، فحتى الرقم الأدنى يمثل حوالي 16 في المائة من إجمالي الصادرات الكردية".

وأردف المعهد: "ويمكن لقرار التحكيم أن يضعف هذه التجارة بطرق متعددة. والحصيلة الفورية هي أن الإمدادات النفطية من إقليم كردستان إلى تركيا لم تُستأنف بعد. وفي 11 نيسان/أبريل، قدمت بغداد عريضة إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن طلبت فيها تنفيذ قرار التحكيم ضد تركيا، الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار مع الفوائد. ومع ذلك، يُقال إن أنقرة تعتبر هذا الالتزام المالي يقع على عاتق إقليم كردستان".

ولفت التقرير الى، أنه "فضلاً عن ذلك، توصّل الأكراد إلى اتفاق مبدئي يسمح لشركة تسويق النفط العراقية ("سومو") بتسويق نفطهم، وفي 7 نيسان، وصفت "أم إي إي أس" إسرائيل بأنها (خاسر مؤكد) إذا تمكنت "سومو" من ضمان سيطرة طويلة الأجل على صادرات النفط العراقية، بما أن بغداد تعتبر التجارة مع إسرائيل غير قانونية - وهو موقف راسخ يعززه قانون جديد لمكافحة التطبيع تم تمريره قبل عام".

واتم التقرير: "ونظراً إلى توفر إمدادات بديلة من النفط الخام في متناول إسرائيل، فلن تواجه البلاد أزمة طاقة بسبب هذا الحكم - إذ تُفيد بعض التقارير أنها تستورد النفط من أذربيجان وروسيا - بالإضافة لإقليم كردستان العراق - لتلبية الطلب المحلي الحالي البالغ حوالي 210,000 برميل في اليوم، ومع ذلك، قد تضع الفجوة والتغيرات التسويقية المحتملة حداً للعلاقة التجارية التي كانت ركيزة علاقة هادئة بل مهمة بين أكراد العراق وإسرائيل".

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
Play
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
همسة ماجد - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-14
Play
همسة ماجد - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-14
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
المكتبة العامة وبازار الكتب - الحلقة ١٩ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-14
Play
المكتبة العامة وبازار الكتب - الحلقة ١٩ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-14
رزاق برو
Play
رزاق برو
دكَات جديدة العاب وتحدي - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-14
Play
دكَات جديدة العاب وتحدي - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-14
Play
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-14
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
عراق النخوة والانسانية - حلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-14
Play
عراق النخوة والانسانية - حلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-14
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
قصة النبي يونس.. عليه السلام - الحلقة ٢٣
11:40 | 2023-04-14
Play
قصة النبي يونس.. عليه السلام - الحلقة ٢٣
11:40 | 2023-04-14
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
ساعات رمضانية ساحرة في شارع الكفاح - الحلقة ٢٣ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-14
Play
ساعات رمضانية ساحرة في شارع الكفاح - الحلقة ٢٣ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-14
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
Play
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
Play
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
Play
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
همسة ماجد - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-14
Play
همسة ماجد - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-14
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
المكتبة العامة وبازار الكتب - الحلقة ١٩ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-14
Play
المكتبة العامة وبازار الكتب - الحلقة ١٩ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-14
رزاق برو
Play
رزاق برو
دكَات جديدة العاب وتحدي - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-14
Play
دكَات جديدة العاب وتحدي - الحلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-14
Play
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-14
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
عراق النخوة والانسانية - حلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-14
Play
عراق النخوة والانسانية - حلقة ٢٠ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-14
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
قصة النبي يونس.. عليه السلام - الحلقة ٢٣
11:40 | 2023-04-14
Play
قصة النبي يونس.. عليه السلام - الحلقة ٢٣
11:40 | 2023-04-14
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
ساعات رمضانية ساحرة في شارع الكفاح - الحلقة ٢٣ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-14
Play
ساعات رمضانية ساحرة في شارع الكفاح - الحلقة ٢٣ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-14
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
Play
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.