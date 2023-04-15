البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، مساء اليوم السبت، جلسة اعتيادية له برئاسة محمد الحلبوسي.

وقال المجلس في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يفتتح أعمال الجلسة رقم (١٩)".

ويتضمن جدول أعمال جلسة، اليوم السبت، استكمال التصويت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية، والتصويت على مشروع قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.