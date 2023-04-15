مجلس النواب يصوت على مشروع قانون ادارة المصادر الوراثية

صوت مجلس النواب، على مشروع قانون ادارة المصادر الوراثية.



وعقد مجلس النواب، مساء السبت، جلسة اعتيادية له برئاسة محمد الحلبوسي.

ويتضمن جدول أعمال جلسة، السبت، استكمال التصويت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية، والتصويت على مشروع قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.