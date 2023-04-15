قرر مجلس النواب، تأجيل التصويت على تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (۳۸) لسنة ۲۰۱۳ بطلب من ممثل الحكومة في المجلس".

وعقد مجلس النواب، مساء السبت، جلسة اعتيادية له برئاسة محمد الحلبوسي.

ويتضمن جدول أعمال جلسة، السبت، استكمال التصويت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية، والتصويت على مشروع قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.