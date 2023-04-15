مجلس النواب يرفع جلسته الى اليوم الاحد

رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها السبت، الى يوم الاحد.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويرفع جلسته الى يوم الاحد الساعة ٨:٣٠ مساءً".



وعقد مجلس النواب، مساء السبت، جلسة اعتيادية له برئاسة محمد الحلبوسي، وصوت على مشروع قانون ادارة المصادر الوراثية، كما قرر تأجيل التصويت على تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.