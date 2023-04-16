"أمر قلق وخطير".. علاوي يوجه دعوة بشأن أوضاع السودان

وقال علاوي في تغريدة تابعتها لـ السومرية نيوز: "ما تشهدهُ السودان من تصعيدٍ واشتباكاتٍ امرٌ مقلقٌ وخطير يزيد من حدة التوترات التي تشهدها المنطقة".ودعا علاوي، الأشقاء في جمهورية السودان، الى "التهدئة وضبط النفس والجلوس الى طاولة حوار وطني لرأب الصدع ونزع فتيل الازمة".