بالوثائق.. تواقيع برلمانية لإضافة فقرة في الموازنة

تنشر السومرية نيوز، وثائق تتضمن تواقيع برلمانية لإضافة فقرة في الموازنة تخص موظفي العقود.

يشار الى أن مجلس النواب انهى قبل أيام القراءة الاولى لمشروع الموازنة ومن المقرر أن ينهي اليوم القراءة الثانية.