مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، مساء اليوم الأحد، جلسة اعتيادية له برئاسة محمد الحلبوسي مخصصة للقراءة الثانية لمشروع الموازنة.

وقال المجلس في بيان، إن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢)".

وأضاف أن "مجلس النواب صوت على قرار مجلس الوزراء بمنح ذوي المتوفي محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي والشهيد عبير سليم ناصر مدير بلدية محافظة كربلاء بأحتساب راتب تقاعدي لهما بعد موافقة المجلس على اضافته على جدول اعماله".

يشار الى أن مجلس النواب انهى قبل أيام القراءة الاولى لمشروع الموازنة ومن المقرر أن ينهي اليوم القراءة الثانية.