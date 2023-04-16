البرلمان يباشر بمناقشة مشروع الموازنة لثلاث سنوات

باشر مجلس النواب، مساء الأحد، بقراءة التقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات.



وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُباشر بقراءة التقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)".

يشار الى أن مجلس النواب انهى قبل أيام القراءة الاولى لمشروع الموازنة ومن المقرر أن ينهي اليوم القراءة الثانية.