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موقف حكومي بشأن الاعتداء على طفلة في البصرة
سياسة
2023-04-17 | 03:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,101 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
وصف رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، الاعتداء الآثم على طفلة في مدينة البصرة، حادث وحشي وغريب على الأعراف، فيما شدد على أهمية أن يكون الردع القانوني حازماً وحاسماً في هكذا جريمة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عبد اللطيف جمال رشيد يتابع باهتمام شديد حادث الاعتداء الآثم على طفلة في مدينة البصرة، وهو حادث وحشي وغريب على الأعراف والقيم والتقاليد المجتمعية التي نشأ عليها العراقيون، الأمر الذي جعل المجتمع يستهجن وينظر بمشاعر غاضبة لما حصل للطفلة".
وتابع رئيس الجمهورية: "وقوع هذه الجريمة يحث على وجوب أن تأخذ الجهات الأمنية والقضائية والتعليمية والاجتماعية ما حصل للطفلة بكثير من الاهتمام منعا لتكرار هذه الجريمة وصيانةً للمجتمع من السلوك المنحرف لبعض مرضى النفوس والعقول حين لا يردعهم رادع عن ارتكاب هكذا جرائم".
واشار الى ان "إن حماية الطفولة مبدأ أساس من مبادئ الحياة السليمة المعاصرة في الدول والمجتمعات الحريصة على صون الحقوق وحفظ الكرامات وحماية الحياة، وهذا مبدأ تحث عليه الأديان والشرائع والأعراف الإنسانية السليمة".
وشدد رئيس الجمهورية، على "أهمية أن يكون الردع القانوني حازماً وحاسماً في هكذا جريمة"، مشيرا الى أن "التشريعات وسيادة القانون فوق الجميع، واحترام الأعراف والأخلاق هي عوامل تقلص من مساحة الجريمة في المجتمع وتحمي أمن وحرية وكرامة الأفراد".
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