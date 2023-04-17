وزير الخارجية: العراق يسعى لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا

حضره مراسل السومرية نيوز

وقال حسين في في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، إن "العراق يسعى أن يكون جزءاً من الحل فيما يتعلق بالحرب الروسية – الأوكرانية عبر الحوار"، مشيرا الى ان "وكرانيا دولة زراعية وصناعية مهمة ونؤكد على استمرار العلاقات معها".وتابع: "نرحب بزيارة وزير الخارجية الأوكراني إلى بغداد"، مبينا ان "العراق مع وقف إطلاق النار بشأن الحرب الأوكرانية- الروسية".وأضاف ان " زيارة وزير الخارجية الاوكراني إلى بغداد مهمة والعالم ينظر إلى معالمها".