استئناف جلسة البرلمان لمناقشة قانون الموازنة

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " نائب رئيس مـجـلـس الـنـواب شـاخـوان عـبـدالله استأنف أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٠)".

واستمع شاخوان عبدالله لمداخلات أعضاء اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهوريـــة العراق للسنوات المالية (۲۰۲٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥).وقرر مجلس النواب، استئناف جلسته الخاصة بمناقشة الموازنة فجر اليوم الاثنين.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "مجلس النواب ابقى جلسته مفتوحة على ان تستأنف اليوم الاثنين في الساعة الواحدة بعد الظهر الى الساعة السادسة مساءً ثم تستأنف بعد ذلك مساءً".