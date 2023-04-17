البرلمان يستأنف جلسته برئاسة المندلاوي

أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، استئناف جلسته الخاصة بالقراءة الثانية لمناقشة قانون الموازنة المالية العامة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استأنف أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٠)".



وقرر مجلس النواب، فجر اليوم الاثنين، إبقاء جلسته التي عقدها أمس الأحد، مفتوحة، إذ خصص جلسته لمناقشة وتقرير (القراءة الثانية) لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025).