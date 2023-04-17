البرلمان ينهي القراءة الثانية لمشروع الموازنة لثلاث سنوات

انهى مجلس النواب، مساء الاثنين، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات، ورفع جلسته حتى اشعار آخر.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب ينهي (القراءة الثانية) قراءة التقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) ويرفع الجلسة".

وقرر مجلس النواب، فجر اليوم الاثنين، إبقاء جلسته التي عقدها أمس الأحد، مفتوحة، إذ خصصها لمناقشة وتقرير (القراءة الثانية) لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025).