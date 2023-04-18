رشيد بمناسبة السنة الإيزيدية: نتمنى أن يعود جميع النازحين

هنأ رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، الايزيدين بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية.

وقال رشيد في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، :"أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات الى إخوتنا وأهلنا الإيزيديين بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية".



وأضاف، :"متمنيا لهم السلام والخير واليمن والبركات، وأن يعود جميع النازحين الى مدنهم ومنازلهم، ليسهموا مع إخوانهم في الوطن من كل الطوائف من أجل عراق مستقر ومزدهر".