الأمن النيابية تطالب بفتح تحقيق يخص هروب وأسباب وفاة كمبش

وذكر بيان للجنة ورد لـ السومرية نيوز، أنها "طالبت رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة لمعرفة ملابسات هروب وأسباب وفاة رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد حميد كمبش".وأضاف البيان، انه "ومن واجب اللجنة الرقابي سوف تشكل لجنة فرعية لمتابعة مجريات التحقيق بخصوص كيفية هروب المدان كمبش من مركز شرطة كرادة مريم،"، مشيرا الى ان " اللجنة ستتابع عن كثب تقرير الطب الشرعي لكشف أسباب الوفاة".وأكدت اللجنة، بحسب البيان، على انها "لن تسمح بأن يمر الموضوع بدون معرفة تفاصيله وتقديم توصيات ترفع الى رئاسة مجلس النواب".