وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الوضع في السودان

وقال حسين في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز: " بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في ‫السودان‬".وقدم الوزير الشكر لـ"حكومة المملكة العربية ‫السعودية‬ على الدعم لإجلاء عددٍ من ‫العراقيين‬ من السودان".واختتم بالقول إنه "بحث مع وزير الخارجية السعودي نتائج زيارته إلى ‫دمشق‬".