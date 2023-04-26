اللجنة المالية تستأنف مناقشة قانون الموازنة

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم استئناف مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الموازنة الاتحادية: إن "اللجنة بدأت اجتماعات تعديل الفقرات والمواد في الموازنة بحسب صلاحيتها الدستورية"، مشيراً الى "تشكيل لجانا فرعية في اللجنة لاستضافة المسؤولين التنفيذيين لمناقشة ودراسة تخصيصاتهم المالية للتسريع بعملية انجاز التعديلات".وأضاف العطواني، أن "اللجنة تدرس امكانية تخفيف العجز المالي في الموازنة"، داعياً "الحكومة الى تبني مشاريع استشارية منتجة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزز الايرادات غير النفطية".وشدد على ضرورة دعم الحكومة وتمكين القطاع الخاص"، مؤكداً "العمل على إنجاح عمل الحكومة".وكان مجلس النواب قد أنهى قراءة مشروع قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 قراءة ثانية، وهو ما كان يفترض أن يمهد لعرضها على التصويت خلال جلسات البرلمان.