بينها الموازنة.. الحكيم والمندلاوي يؤكدان ضرورة تشريع القوانين المتعلقة بالمواطن

وذكر الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "إقرار الموازنة العامة بما يتناسب مع ضرورات المرحلة والمنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، وأهمية تشريع القوانين ذات التماس المباشر مع المواطن وهمومه، ملفات تم مناقشتها خلال لقائنا نائب رئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي".وأضاف: "كما استمعنا من المندلاوي، إلى أولويات مجلس النواب في المرحلة القادمة، مشدداً على "الرقابة ومكافحة الفساد وتقييم المؤسسات بما يطور عملها".