ملف الموقوفين والمحكومين على طاولة زيدان ورشيد

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى خلال اللقاء، بحث الاوضاع العامة في البلد والاجراءات القضائية وملف الموقوفين والمحكومين وضرورة سرعة حسم القضايا الخاصة بهم وفق الاجراءات القانونية، كما تم التأكيد على أهمية ضمان استقلال القضاء والحفاظ على هيبته".وأكد رئيس الجمهورية، أن "القضاء هو الركيزة الأساسية لترسيخ معايير العدالة وسيادة القانون التي تحمي حقوق واموال وممتلكات المواطنين، مشددا على ضرورة دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي".وأشار رشيد إلى "أهمية التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى في المجالات ذات العلاقة والمرتبطة بالتشريعات والقوانين".بدوره، استعرض رئيس مجلس القضاء الاعلى "الإجراءات الخاصة بحسم ملفات الموقوفين والتشريعات واللوائح القانونية التي يتطلب العمل على سنها وبما يدعم الأمن والاستقرار ويضمن الحياة الكريمة الامنة للمواطنين".