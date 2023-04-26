العراق يدعو السودان للحوار وحل مشكلاته بالطرق السلمية

وذكر بيان للخارجية ورد لـ السومرية نيوز، أن الحسيني "استقبل سفير جُمْهُوريَّة السودان لدى العراق عبد الرحيم سر الختم عبد الرحمن، وأعرب عن أمله بوقف القتال في السودان وحل المشاكل بالطرق السلميَّة والحوار بين الأطراف السياسيَّة وبما يعزز الأمن ويحفظ السلم الأهلي، مُؤكَّداً على أهمّيَّة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين العراقيين المقيمين في السودان، وتسهيل عمليَّة إجلائهم وعودتهم إلى العراق بسلام".من جانبه، قدم السفير السودانيّ "شرحاً وافياً عن الأوضاع والتطورات التي تشهدها جُمْهُوريَّة السودان".