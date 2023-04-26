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الدفاع تخصص طائرتين لإجلاء العراقيين العالقين في السودان
سياسة
2023-04-26 | 10:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
441 مشاهدة
أعلن وزير الدفاع، ثابت محمد العباسي، اليوم الأربعاء، تخصيص طائرتين لإجلاء العراقيين العالقين في السودان.
وقال العباسي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، خصصنا طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان".
وأضاف، أن "وزارة الدفاع والجيش العراقي جاهزين لكل المهام".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه، أمس الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين المقيمين في السودان.
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