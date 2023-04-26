جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم السبت

تنشر السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل.

ويتضمن الجدول التصويت على مشروع قانون هيئة الرقابة النووية فضلاً عن القراءة الاولى والثانية لعدد من مشاريع القوانين.

وأدناه تفاصيل جدول الأعمال..