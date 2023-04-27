لمناقشة قانون الموازنة.. المالية النيابية تستضيف وزير التخطيط



السومرية نيوز - سياسة

استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، وزير التخطيط بشأن قانون الموازنة.

وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية النيابية استضافت وزير التخطيط محمد تميم لمتابعة ومناقشة قانون الموازنة".