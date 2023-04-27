بالصور.. استقبال العراقيين الذين تم إجلاؤهم من السودان

وأعلنت وزارة الخارجية، مساء الخميس، وصول طائرتي الاجلاء من السودان إلى بغداد.وتواجه عمليات الإجلاء في السودان بضع صعوبات أبرزها الأوضاع الميدانية الصعبة في ظل هدنة هشة وتواجد رعايا الجاليات في مناطق متفرقة من البلاد.الصور ادناه: