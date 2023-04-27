زيدان والسوداني يبحثان الاجراءات القانونية المتخذة بقضايا الفساد

وذكر بيان للقضاء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبحث معه متابعة الاجراءات القانونية المتخذة بقضايا الفساد المالي والإداري".وبحث الجانبان أيضا، بحسب البيان، "استرداد الاموال والقبض على المتهمين الهاربين داخل وخارج العراق".