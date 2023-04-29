بزيارة رسمية.. رئيس الجمهورية يتوجه إلى إيران

السومرية نيوز – سياسة



غادر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، البلاد متوجها إلى إيران في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية".



وأضاف، أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

وبتاريخ، 22-02-2023 تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، دعوة رسمية لزيارة إيران، فيما وعد بتلبيتها.



وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رشيد استقبل، في قصر بغداد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له"، مبينا ان "رئيس الجمهورية تلقى دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة".



وأكد رئيس الجمهورية أن "العراق وإيران بلدان جاران وتربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية"، لافتا إلى أن "ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة".





